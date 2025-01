La sélection nationale juniors de judo, filles et garçons, a remporté 4 médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze) à l’issue de la première journée de l’Open international africain de la discipline, qui se tient à Casablanca, au Maroc, du 16 au 19 janvier.

Les médailles d’or ont été obtenues par Eya Hamdi (-70 kg) et Adam Kouki (+100 kg), tandis que la médaille d’argent a été décrochée par Narjes Haddeji (-48 kg). Amene Allah Haroum (-81 kg) s’est quant à lui contenté du bronze.

Ce tournoi, rappelle-t-on, réunit 304 judokas, dont 186 hommes et 118 femmes.