L’Association ” Les Amis des Oiseaux ” (AAO/BirdLife en Tunisie), vient de publier une première analyse des données sur les oiseaux d’eau hivernants en Tunisie entre 2009 et 2018, intitulée ” Les dénombrements internationaux d’oiseaux d’eau, Tunisie 2009-2018″.

L’association estime que la gestion de la faune et de ses habitats doit être fondée sur les données scientifiques qui doivent être accessibles aux décideurs et aux gestionnaires.

Réalisée en collaboration avec la Direction générale des forêts (DGF) et le réseau MedWaterbirds et grâce aux efforts de nombreux observateurs de terrain, cette analyse renseignera les responsables de la conservation des oiseaux en Tunisie sur les sites les plus importants, les tendances des populations et sur quelques particularités de l’hivernage des oiseaux d’eau, afin de contribuer à une meilleure conservation.

Elle fait partie d’une publication régionale commune du réseau MedWaterbirds sur les oiseaux d’eau dans les pays autour de la Méditerranée et donne un avant-goût de ” l’Atlas des oiseaux d’eau hivernants en Tunisie 2002-2021 ” dont la publication est prévue pour la fin de l’année 2021.

La Tunisie compte plus de 1 000 zones humides, naturelles et artificielles parmi lesquelles plus de 150 sont identifiées comme importantes pour les oiseaux d’eau hivernants.

Plusieurs de ces sites comme par exemple les zones humides du Grand Tunis, le Parc National de Ichkeul, ses barrages et le lac de Bizerte, les lagunes du Cap Bon, etc., sont visités et surveillés simultanément pour prendre en compte les déplacements des oiseaux d’eau et réduire le risque de double comptage.