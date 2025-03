Des associations environnementales et des représentants locaux à Djerba Midoune ont exprimé leur refus total du projet de construction de la zone touristique Lella Hadhria en raison de l’impact négatif que risque d’avoir ce projet sur l’environnement.

La construction de cette zone touristique fera perdre aux habitants de la région, une des dernières plages vierges de l’île et un espace commun et accessible à tous, a estimé l’association “Jlij de l’environnement marin” dans un communiqué, dans lequel elle s’associe aux positions prises par les députés de la région et le conseil local de Djerba Midoune.

L’association a en outre, exprimé son refus du déclassement de certaines parties de la zone humide « Bine Ouediane », laquelle est classée site Ramsar (soit une zone humide d’importance internationale). Elle a également, dénoncé les violations subies par cette zone notamment, à Talbet et Ras Terbla et les violations subies par toutes les autres zones humides à Djerba, dont certaines sont devenues des décharges notamment à Houmet Souk et Ajim.

Les autorités tunisiennes projettent la construction d’une zone touristique de 220 ha à Lella Hadhria avec une capacité d’accueil de 6500 lits et comportant notamment, une marina, des centres de loisirs et un terrain de golf. Des activistes estiment le nombre des hôtels sur l’île à 100, dont 20 sont abandonnés.