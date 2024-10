La Stratégie nationale pour les zones humides en Tunisie pour la période 2025-2035 a été lancée, le 25 septembre 2024, par la Direction générale des forêts (DGF) et le Bureau du WWF Afrique du Nord.

Cette stratégie constitue un plan ambitieux qui vise la restauration et la gestion durable des précieux écosystèmes de zones humides de la Tunisie, indique le WWF Afrique du Nord. Le pays, qui est doté de plus 230 zones humides naturelles et plus de 900 zones humides artificielles, représente un point chaud de biodiversité dans le bassin méditerranéen. Parmi les zones humides tunisiennes, 42 sont classées zones d’importance internationale « RAMSAR ».

La protection des zones humides sur le plan national est une action conforme aux engagements internationaux de la Tunisie, notamment l’objectif ambitieux du Cadre Mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (adopté en décembre 2022).