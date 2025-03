Les tourbières de Dar Fatma, situées dans la région montagneuse de Kroumirie (gouvernorat de Jendouba), font l’objet d’un projet de restauration lancé par le Fonds mondial pour la nature (WWF)- Bureau Afrique du nord, moyennant un budget de l’ordre de 282 105,00 CHF- francs suisses (soit l’équivalent de 990 mille dinars).

Ces tourbières, constituent une Zone clé pour la biodiversité, a été désignée réserve naturelle en 1993 et Site Ramsar en 2007. Elles abritent des espèces rares et endémiques fournissant des informations scientifiques cruciales sur la dynamique des écosystèmes qui existent depuis près de 33000 ans. Malheureusement, elles sont en voie de disparition et nécessitent une action immédiate.

Ainsi, le projet de WWF, qui s’étale sur la période 2025-2030, vise à restaurer 13 hectares des tourbières et de leur biodiversité unique, contribuant au stockage du carbone, à la sécurité de l’eau et à la création de nouveaux revenus pour la communauté locale. ce projet sera réalisé en collaboration avec les acteurs locaux et avec le soutien de l’Alliance Méditerranéenne pour les Zones Humides.