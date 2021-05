La ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane, a reçu, jeudi 6 mai 2021, une délégation de l’Ordre national des avocats composée du bâtonnier Brahim Bouderbela, du secrétaire général de l’Ordre, Hatem Mziou, et du trésorier, Mohamed Mahjoub.

La réunion a notamment porté sur les difficultés d'”hospitalisation d’office” et l’impératif de trouver des solutions pratiques, en coordination avec le ministère de la Santé, pour augmenter le nombre de lits à l’hôpital Errazi et dans les services spécialisés d’autres hôpitaux régionaux conformément aux lois en vigueur, indique un communiqué du ministère de la Justice.

Ce dossier a déjà été examiné par les ministères de la Justice et de la Santé d’une part, et la Direction générale des établissements pénitentiaires et de rééducation et la direction de l’hôpital Errazi d’autre part, au sujet des 25 cas faisant actuellement l’objet de décisions de justice d’hospitalisation d’office, sachant que l’autorité judiciaire est régulièrement informée de la difficulté d’appliquer ces décisions.

L’Ordre des avocats souligne pour sa part, dans un communiqué, que la réunion a également permis de revenir sur l’organisation de l’activité quotidienne dans les tribunaux et l’importance d’y appliquer le protocole sanitaire.

La question de la priorité de vaccination de tous les intervenants dans le domaine judiciaire a également été posée ” en cas de révision du calendrier et de l’ordre des priorités par secteur, sur la base de critères objectifs qui prennent en compte les professions les plus exposées “, indique le communiqué.

La séance de travail a, par ailleurs, permis d’évoquer le projet de loi sur la protection des malades et la responsabilité médicale.