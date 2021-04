La date limite de soumission des candidatures au StartUp MENA Booster, un programme d’accompagnement surmesure des startups à fort potentiel de la région MENA lancé par THE NEXT SOCIETY, a été reportée au 30 avril 2021.

Le programme de 4 mois propose des services hautement personnalisés pour aider les entrepreneurs à valider et accélérer la mise en place de leur entreprise, explorer de nouveaux marchés, se préparer à lever des fonds grâce à des rencontres individuelles avec des experts de premier ordre et des sessions de groupe.

Les sessions individuelles et de groupe couvriront plusieurs sujets liés au démarrage et au développement d’entreprises prospères, notamment la validation du business plan, la prospection de clients, la stratégie, le financement, les ressources humaines, le marketing, etc.

StartUp MENA Booster est ouvert aux startups innovantes en démarrage établies dans 7 pays de la région MENA à savoir l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Palestine et la Tunisie. 25 start-up seront sélectionnées pour rejoindre ce programme.

Financé par l’Union européenne, THE NEXT SOCIETY est une communauté d’acteurs du changement ouverte à tous ceux engagés dans l’innovation et le développement économique. Elle réunit des entrepreneurs, des investisseurs, des entreprises, des ONG, des pôles de développement économique, d’innovation et de recherche publics et privés d’Europe et de 7 pays méditerranéens (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie).