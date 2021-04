L’Ordre des architectes de Tunisie (OAT) a appelé tous les architectes relevant des secteurs public et privé à observer une grève générale, à partir du 3 mai 2021, durant un mois, renouvelable avec la cessation de toute activité professionnelle.

L’OAT précise, dans un préavis de grève publié jeudi 22 courant, que cette décision intervient, suite à la réunion du conseil de l’OAT, qui a appelé les architectes du secteur privé à boycotter totalement les projets publics, ainsi que les architectes dans la fonction publique à observer une grève présentielle ouverte, avec un arrêt total de toute activité.

L’OAT a également appelé à la poursuite de la grève ouverte des architectes dans les entreprises et les établissements publics, à l’arrêt total de toute activité, et à porter le brassard rouge par les architectes enseignants du supérieur.

” Le gouvernement assume la responsabilité de tout ce qui pourrait être engendré suite à ces mouvements de protestation, notamment les répercussions affectant le bon fonctionnement du service public”, lit-on dans le préavis de la grève.

Selon la motion professionnelle des architectes, les principales demandes concernent le lancement d’un dialogue national sur les moyens pour promouvoir le service public, le secteur de la construction, et de l’aménagement du territoire et urbain.

Ils demandent également de mettre le secteur de l’aménagement du territoire, de la reconstruction et de l’architecture, sous la présidence du Gouvernement pour assurer l’efficacité de la planification territoriale et urbaine et l’amélioration de la vie des citoyens.