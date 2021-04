Le secteur textile-habillement a prouvé de la résilience face à la pandémie du corona virus, la Covid-19. Pour preuve, durant la période de mars à juin 2020, 87% des entreprises ont maintenu leur activité, 2% l’ont suspendu provisoirement et 1% d’entre elles ont arrêté leur activité. Les trois quarts des entreprises ont néanmoins enregistré une baisse de leur activité.

Ce sont là les révélations d’une étude sur l’impact de la Covid-19 sur le secteur, effectuée sur deux périodes, d’abord entre les mois de mars et juin 2020, ensuite entre les mois de juillet et septembre de la même année, dans le cadre du projet Gtex Menatex–Tunisie (programme global textiles/habillement et le programme textiles pour la région MENA) mis en œuvre par le Centre du commerce international (ITC).

L’étude a été menée auprès de 248 entreprises réparties sur 9 régions, 7 filières de production et trois régimes : vente sur le marché local, partiellement exportateur et totalement exportateur.

Concernant le marché local, l’étude a montré que 50% des entreprises ont perdu plus de 70% de leurs activités. Les filières les plus impactées sont : chaîne et trame, vêtements professionnels, maille tricotage..

S’agissant de l’export, les entreprises impactées sont des PME qui emploient 6 à 100 personnes avec une baisse de leurs exportations de plus de 50%. Les filières les plus touchées sont : lingerie te maillot, de bain maille tricotage et jean…

Mention spéciale pour l’adaptation et la conversion des entreprises dans le textile à usage médical, plus exactement dans la fabrication de masques. D’après cette étude, ce marché de 12,9 milliards de dollars en Europe serait la niche à exploiter par des textiliens tunisiens dans l’avenir.

Abou SARRA