Le nombre de comptes enregistrés d’argent mobile a augmenté de 13%, Covid-19 oblige, à l’échelle mondiale en 2020, pour atteindre plus de 1,2 milliard, soit le double des prévisions ; et ces augmentations ont été observées dans les pays où les gouvernements ont investi dans les aides aux populations pendant la pandémie.

Le monde d’aujourd’hui avance au rythme du développement numérique, et les pays qui se font concurrence pour occuper les premières places d’une économie qui carbure aux défis et aux innovations technologiques. Ces établissements sont destinés à fournir les services de paiement réservés auparavant aux établissements bancaires. Le premier établissement de paiement agréé de Tunisie est la société tunisienne Viamobile, filiale de Meninx Holding.

Le point avec Mohamed Garbouj, président directeur général de VIAMOBILE.

WMC : Qu’offrez-vous de plus que tout autre établissement financier existant, qu’il s’agisse de banques ou de20 postes ?

Mohamed Garbouj : Notre slogan est : “dima قriblik et dima ma3ak“ (en français, « proche de vous et toujours avec vous »). Cela résume notre vision du rôle que nous allons jouer en tant qu’établissement de paiement. Toujours proche de vous désigne nos agents agréés, et toujours avec vous vise nos clients qui disposeront d’une application qu’ils pourraient télécharger aisément pour en user rapidement.

Nous sommes, comme vous le savez, le premier établissement de paiement agréé par la Banque centrale de Tunisie qui permet d’ouvrir ce qu’on appelle un compte de paiement. Les comptes de paiement n’imposent pas de passer par une banque pour leur ouverture et permettent au client d’effectuer des paiements. Ils peuvent être alimentés par virement ou dépôts en espèces et peuvent être ouverts par des personnes physiques ou morales (La circulaire 2018-16).

La spécificité d’un compte de paiement est qu’il est gratuit et qu’il ne donne pas droit à un chéquier. Un établissement de paiement n’accorde pas de crédit et interdit le découvert.

Quels sont les avantages d’un compte de paiement ?

Les seuils des montants sont les 1/2/3 : 500 Dt / 1 000 Dt et 5 000 Dt. La procédure pour l’ouverture un compte de paiement est très simple : il faut se prendre en photo (selfie) avec la carte d’identité en recto verso. En 3 minutes le compte est ouvert. C’est la parfaite illustration de la dématérialisation des opérations de paiement.

L’avantage du niveau 1, duquel on ne peut pas retirer plus de 250 Dt / jour, est qu’il n’est pas soumis à la procédure kWC (Know your customer). Pareil compte permet de recevoir toutes les prestations sociales du gouvernement (aides sociales, pensions, CNSS, CNAM) et de payer les factures et les échéances des microcrédits, de faire de la recharge téléphonique, et également de recevoir de l’argent.

Les comptes de paiement sont reconnus comptablement, on peut y recevoir des petites sommes comme les heures supplémentaires ou les petites primes mais sans jamais dépasser les seuils définis par la loi.

Qu’est-ce qui inciterait une personne bancarisée à ouvrir un compte de paiement ?

C’est un compte sur lequel on peut envoyer et recevoir de l’argent à toute heure, de jour et de la nuit. Il a une dimension pratique extraordinaire. À partir du moment où il y a un agent agréé près de vous, rien ne bloque l’émission ou la réception d’argent et ce même si vous ne disposez pas vous-même d’un compte personnel. On oublie les queues et c’est beaucoup, je pense.

L’agent agréé possède un compte baptisé « Swared » et on peut passer par lui pour émettre ou recevoir de l’argent après ouverture du compte. Ces agents agréés peuvent être des épiciers, des vendeurs de téléphones portables. En fait, tous ceux qui ont des commerces de proximité, la seule condition est d’être certifiés et agréés.

Nous envisageons d’avoir un réseau de 3 500 agents. Quiconque peut s’adresser à un agent agréé pour envoyer de l’argent et en avoir. Grâce à notre application de géolocalisation, il suffit d’indiquer l’endroit pour que le destinataire se rende auprès de l’agent agréé le plus proche qui reçoit un SMS contenant les détails de la transaction et recevoir son argent. C’est vous dire la dimension proximité très prononcée de ce mode de paiement.

Votre établissement de paiement est-il la réponse aux besoins des non bancarisés dans les régions et les zones enclavées ?

Nous répondons aux besoins des non bancarisés et de ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir accès au système bancaire et à tous les services qu’il offre. Ceux qui ne peuvent avoir des prêts que grâce aux établissements des microcrédits. Sur les autres services, nous apportons toutes les réponses.

Par exemple, le prêt qu’ils ont contracté auprès des opérateurs dans la microfinance peut être versé dans le compte paiement gratuit qu’ils peuvent ouvrir à tout moment et qui se trouve partout dans leurs zones d’habitation. Ceci dit, on ne peut pas contracter des prêts auprès de nous ou être débiteurs. Il y aura un agent de paiement dans chaque lieu de 3 500 habitants.

Qu’est-ce que vous gagnez au change ? Un compte gratuit et pas de prêts, pas de débit ?

Nous gagnons des sommes modiques sur les transactions mais nous estimons que le nombre de personnes qui recourront à nos services compensera les frais réduits de nos services, et puis nous ambitionnons de créer un écosystème. Être un agent de paiement, c’est du travail en plus, et ce qu’on soit épicier, photographe ou vendeur de téléphone. Et pour l’économie, il y a un gain de taille : celui du temps. Plus que les 3 500 postes d’emploi, il y a des centaines de millions de dinars qui pourraient être gagnés en évitant les longues queues devant les bureaux de poste ou auprès d’administrations publiques telles que la CNAM ou les services d’aide du ministère des Affaires sociales.

Une personne qui ouvre un compte auprès de nous peut donner son numéro de compte aux services concernés qui pourraient lui envoyer le remboursement de la CNAM ou le montant de l’aide sociale à laquelle il a droit, et notre agent est opérationnel pratiquement 24 sur 24 heures.

Vous pensez que les avancées technologiques dans un pays où l’identifiant unique vient tout récemment d’être mis en place faciliteront votre implantation ?

L’identifiant unique est une avancée mais nous comptons pousser encore plus les choses. Comme je vous l’ai déjà précisé, il y a les non bancarisés, il y a ceux détenant de comptes bancaires mais voulant créer des comptes paiement pour recevoir des sommes d’argent modiques servant aux factures ou à des frais exceptionnels. Il y a les bénéficiaires des aides sociales ou ceux qui veulent consacrer leurs comptes au remboursement des frais de maladies. Tout ce beau monde va profiter de l’argent mobile, cet outil puissant de l’intégration financière, sans oublier les jeunes qui peuvent avoir des comptes et récupérer leur argent auprès du point de paiement le plus proche. Ils ont l’application sur leurs smartphones devenus carrément l’extension de leur propre corps.

N’oubliez pas que le digital pour les jeunes est inné, et donc ils font tout via leurs téléphones.

Et pensez-vous que les comptes paiement pourraient récupérer une partie de l’argent qui circule dans l’informel ?

C’est faisable à travers nos agents qui seront des DAB humains et qui aspireront une partie du cash en circulation. Au fil du temps et avec la facilité et la disponibilité de nos services, nous allons pouvoir introduire des personnes qui ne passaient pas par des circuits officiels de transactions financières.

Par ailleurs, il faut savoir que l’agent principal n’est pas limité pour ce qui est de montants à recevoir ou distribuer. Par exemple, la CNAM peut nous autoriser à distribuer les remboursements des soins médicaux à ses affiliés via nos agents et cela peut atteindre des dizaines de millions de dinars. Les opérations de dépôt et de retrait d’espèces représenteront, dans un premier temps, la majeure partie des flux d’argent mobile, mais nous sommes décidés à développer les opérations numériques par les paiements de factures et le système de paiement multiple

Pour tout résumer, nous sommes des vecteurs importants dans la généralisation de l’argent mobile et l’accélération de l’inclusion financière surtout des personnes à faibles revenus.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali