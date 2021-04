Swared  : En veux-tu, en voilà !

Swared joue gagnant sur deux tableaux. Elle facilite la vie à ses usagers en simplifiant leurs transactions financières. Et elle crée, via son réseau de “Tiers Acceptants“ un business model financier d’un genre nouveau.

Viamobile rend opérationnelle, ce lundi 12 avril, son application “Swared“. Il s’agit d’une solution de paiement par téléphone portable. L’opérateur, qui exerce dans les solutions de paiement alternatif, devient ainsi la première société de paiement, de la place, agréée par le BCT. Un petit pas sur la voie de l’inclusion financière. Un grand pas vers le decashing.

Une solution, au long parcours

Viamobile s’est employée six ans durant à étudier les circuits et les circonstances de réalisation des opérations de cash in/out par lesquels transitent les citoyens non bancarisés. Ou, ceux qui sont éloignés des agences bancaires, dont 70 % sont implantées sur le littoral, ainsi que des bureaux de postes. Et tout le parcours, complexe, en a été reconstitué. C’est ce que révélait Mohamed Garbouj, DG de Viacom, lors de son point de presse, en format Steeve Jobs, jeudi 8 courant.

Il est longuement revenu sur les commodités de sa solution, pour les usagers. Ces derniers gagnent, en installant l’application “Swared“ sur leur portable, en temps et en répondant, c’est bien connu. Et, également en frais.

Cette application arrive à un moment opportun car le contexte de distanciation dû à la crise favorise son expansion. Ajouter à cela que la communauté nationale a éprouvé les avantages de ce mode de transactions. En effet, le gouvernement y a eu recours au mois de mai 2020, pour acheminer les allocations sociales aux familles nécessiteuses.

Mais Swared fait un bond en avant par rapport à l’application publique, en mettant en place un réseau d’agents Viamobile.

Le réseau de confiance des “Tiers acceptants“

Dans les régions de l’intérieur, le commerçant de proximité a un rapport spécial avec les citoyens non bancarisés. Alors, il peut s’agir de l’épicier du coin, du marchand de journaux du quartier ou du gérant de Publinet le plus proche. C’est le “maillon commutateur“ des transactions financières pour la population des non bancarisés. Ces commerçants sont connus de tous et ils jouissent de la confiance des gens. Ils centralisent leurs virements et leurs mandats autant pour le transfert que pour la réception contre paiement de frais. Ils assurent par conséquent un semblant de service de caisse.

Ces commerçants de proximité sont enrôlés par Viamobile dans son réseau national d’acceptants. Ils sont actuellement au nombre d’un millier. Et désormais ils ont la partie belle en utilisant l’application Swared qui apporte rapidité et fiabilité aux usagers. Ces derniers eux-mêmes peuvent se connecter à Swared pour une meilleure réactivité. Tous deux sont gagnants. Les acceptants pérennisent leur business. Les usagers gagnent en temps d’exécution et en frais car les tarifs de Viamobile sont réduits.

Des perspectives d’expansion prometteuses

Pour Viamobile, l’application Swared est un cheval de bataille. Rappelons que Swared offre tout un catalogue de prestations dont le cash in/out, le règlement de factures, le paiement en supermarché et toutes sont sécurisées. Tous les protocoles de cybersécurité sont réunis.

Par ailleurs, toutes les transactions sont reproduites en un historique d’affaires qui peut prévaloir auprès des autorités notamment le fisc. Il est évident qu’avec le premier opérateurs de paiement, le pays amorce une dynamique de decashing. Et dans le même temps dispose d’un mécanisme efficace d’inclusion financière. Les prestations de Viamobile sont extensibles et de nombreuses solutions annexes peuvent être dérivées de Swared et enrichir son catalogue.

Outre cela, le réseau des acceptants jouit d’une étendue territoriale précieuse. Ce réseau comprend à l’heure actuelle un millier d’affiliés, soit un acceptant pour 12 000 habitants.

Rappelons que tous, sur exigence de Viamobile sont titulaires d’une patente dédiée. Ce réseau serait étendu à 3 000 acceptants, ce qui dépasserait le nombre d’agences bancaires ou celui des bureaux de poste. Cette masse critique, constitue une force de vente considérable. Et se prête à de nouveaux métiers de la finance, tel le microcrédit, entre autres.