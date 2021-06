Avec la crise de la Covid-19, les canaux et outils digitaux se sont révélés nécessaires pour accompagner les entreprises dans leurs activités. Advans Tunisie a tiré des enseignements de cette période difficile en renforçant sa stratégie omnicanale, digitale et « customer-centric » par l’annonce d’un nouveau partenariat avec Swared (Viamobile).

L’objectif de ce partenariat est d’offrir aux micro-entrepreneurs des services financiers innovants et particulièrement pertinents pour les régions rurales de Tunisie. Grâce à un réseau de 1 000 agents présents sur l’ensemble du territoire, Swared aspire à être un acteur de proximité pour objectif de toucher l’ensemble des Tunisiens, notamment les micro-entrepreneurs non bancarisés.

La signature dudit accord de partenariat s’est déroulée en présence du président directeur général de ViaMobile, Mohamed Garbouj, et du directeur général d’Advans Tunisie, Brieuc Cardon, et leurs équipes respectives.

« A travers ce partenariat, Advans Tunisie renforcera sa stratégie Omnicanale grâce à la sensibilisation des micro-entrepreneurs à l’utilisation des canaux et des outils digitaux tout au long de leur parcours. En outre, ce partenariat s’inscrit dans notre programme de transformation digitale entamé en 2020 et dont l’objectif est de faciliter la vie des entrepreneurs avec des solutions financières digitales fiables et simples », dira Brieuc Cardon.

A propos d’Advans Tunisie

Advans Tunisie œuvre dans le domaine du développement économique avec la vision de proposer à des entrepreneurs (micro, petites et moyennes entreprises), souvent exclus du système financier traditionnel, des services de crédit simples et adaptés en vue de soutenir, entre autres, leurs activités de commerce, de développement agricole et d’élevage, de restauration, de services…

Le maximum du montant de crédit alloué est de 40 000 dinars pour des crédits Entrepreneurs.

D’autres types de crédit sont proposés, comme par exemple, le crédit agricole ou le crédit Amélioration Conditions de Vie, incluant crédit scolaire et logement.

Advans Tunisie, dont le capital social s’élève à 20 MDT, est membre du Groupe Advans, réseau international leader en microfinance, implanté dans neuf pays (Cambodge, Cameroun, Ghana, RD Congo, Côte d’Ivoire, Pakistan, Nigeria, Myanmar et Tunisie).