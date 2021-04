Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) vient de lancer un appel aux entreprises et Startups tunisiennes pour la participation au 29ème Salon international des équipements des technologies et des services de l’environnement “Pollutec 2021”, qui se tiendra du 12 au 15 octobre 2021 à Lyon (France) et auquel la Tunisie sera “Pays invité d’honneur”.

D’après le CEPEX, qui organise et encadre la participation tunisienne, la participation à cette manifestation, à laquelle sont attendus quelque 2 200 exposants et plus de 70 000 visiteurs professionnels venant de 128 pays, permettra de porter un intérêt particulier à la Tunisie et lui faire bénéficier d’une visibilité renforcée, tout en mettant en avant ses problématiques spécifiques, ses projets et les opportunités de collaboration économique et technologique”.

La Tunisie sera représentée à Pollutec 2021 à travers un pavillon national, sous l’égide du ministère des Affaires locales et de l’Environnement, regroupant les acteurs publics; un autre pavillon dédié aux entreprises privées et géré par le CEPEX; en plus d’un espace dédié aux startups tunisiennes labellisées et travaillant dans les domaines liés à l’environnement (celles-ci bénéficieront d’une réduction de 50% sur le tarif de participation, soit seulement 1.500 dinars).

Un programme de rencontres dédiées à la délégation officielle et des rencontres bilatérales (B-to-B) seront organisées pour le compte des entreprises privées et une série de conférences et d’ateliers thématiques seront consacrés à la Tunisie en marge du salon. Les entreprises et Startups souhaitant participer à ce rendez-vous international sont invitées à postuler avant le 30 avril 2021, indique le CEPEX, dans un communiqué.

Le Salon Pollutec est perçu considéré comme un rendez-vous international important des solutions technologiques aux problèmes rencontrés par les industriels et les collectivités dans les domaines de l’eau, la ville et bâtiments durables des déchets, du recyclage, de l’énergie & Efficacité énergétique, de la gestion des bois déchets etc..