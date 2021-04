La 4ème édition de la conférence internationale ” FITA 2021 ” – Financing Investment & Trade in Africa – se tiendra du 24 au 26 juin 2021 à Tunis, indique le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC).

La conférence essayera d’explorer les moyens de répondre aux différentes menaces auxquelles le continent africain est confronté, à travers plusieurs panels.

En parallèle, des rencontres B to B sont prévues les 24, 25 et 26 juin. L’accent sera mis lors de cette édition du forum FITA 2021, sur la situation actuelle qui exige une concentration sur le continent africain, pour développer des mécanismes nouveaux et créatifs pour faire des affaires.

Il s’agit de redéfinir les relations commerciales et d’échange, repenser les politiques publiques, cibler les secteurs prioritaires et, surtout, favoriser des partenariats public-privé plus solides, afin d’obtenir des résultats en matière de développement économique et social, et de tracer une voie pour sortir de la crise actuelle à laquelle notre continent est confronté, précise la TABC.

Depuis un an, notre continent est confronté aux conséquences désastreuses de la pandémie, ce qui a mis à rude épreuve ses systèmes de santé déjà fragiles, a perturbé la productivité, a augmenté le chômage et la pauvreté.

Pour participer à cette conférence, https://play.google.com/store/apps/details…

Le lien de l’application web accessible depuis n’importe quel smartphone (IPHONE, ANDROID, HUAWEI) ou PC est http://tabc.org.tn/fita-event/myspace/fr/.