La 7ème édition de la Conférence internationale “Financement de l’Investissement et du Commerce en Afrique“, sera organisée, les 11 et 12 juin 2024 à Tunis. La République Démocratique du Congo (RDC) et la Pologne seront les invités d’honneur de cette édition.

Des délégations gouvernementales de plusieurs pays (Namibie, Afrique du Sud, Nigeria, Ouganda, les Îles Comores, Seychelles) en plus de représentants d’institutions panafricaines, des bailleurs de fonds internationaux et des dirigeants du secteur privé sont attendus à cette manifestation, organisée à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain- Tunisia Africa Business Council (TABC) et placée, cette année, sur le thème, “Renforcer la transformation locale et le transfert de technologies pour une croissance durable et inclusive en Afrique”.

Plus de 1000 directeurs généraux représentant 65 pays ont déjà confirmé leur participation à cette conférence, connue sous l’appellation “FITA” – Financing Investment & Trade in Africa”.

Selon le TABC, la coopération entre les pays africains et l’intégration régionale, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) seront à l’ordre du jour de cette conférence.

Plus de deux mille rencontres d’affaires sont prévues, à cet évènement, pour discuter la possibilité de lancer des projets innovants et des initiatives pour dynamiser les économies africaines et encourager une croissance inclusive et durable.

Des évènements parallèles seront également organisés par l’ONUDI sur “l’industrie 4.0” et par l’ONTT sur “le tourisme comme vecteur de croissance en Afrique”.