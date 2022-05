UBCI, partenaire officiel du FITA 2022

UBCI est partenaire de la conférence internationale «Financing Investment and trade in Africa» organisée par le TABC (Tunisia Africa Business Council), les 25 et le 26 mai 2022 à l’Hôtel LAICO sous le patronage du président de la République tunisienne.

Cet événement rassemble les acteurs impliqués dans les relations économiques et commerciales tuniso-africaines et a pour ambition de soutenir les entreprises tunisiennes à développer leurs business sur le continent africain.

A travers cette participation, l’UBCI a l’ambition d’améliorer son positionnement et sa contribution au financement de l’économie tunisienne, en diversifiant son offre afin de mieux répondre aux attentes de sa clientèle entreprises.

Avec son réseau dense d’agences à travers le pays, ses 4 centres d’affaires entreprises, ses desks large corporate institutionnel et Multinational ainsi que ses métiers spécialisés, notamment : Trade finance, cash management, leasing et factoring, l’UBCI s’engage à apporter le savoir-faire et l’expertise de ses équipes pour accompagner les entreprises dans le développement de leurs projets et leur facilite toutes les opérations bancaires.

————–

A propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI dispose aujourd’hui d’un réseau de 103 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l’attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l’UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d’affaires, du commerce international, de l’ingénierie financière, du leasing et du factoring

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012, l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale.