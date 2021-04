Le projet People & Cork : “Amélioration des valeurs du paysage culturel du chêne-liège en faveur d’un développement communautaire local dans les suberaies de la région de la Kroumirie Mogods” démarrera officiellement le 15 avril 2021.

Initié par le WWF Afrique du Nord en partenariat avec l’Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka et la Direction générale des forêts, ce projet vise essentiellement, à promouvoir les pratiques culturelles et naturelles des utilisations traditionnelles et durables des paysages forestiers du chêne-liège en Kroumirie-Mogods.

L’objectif est aussi, de valoriser le potentiel paysager naturel et culturel de la région, par la communication, le plaidoyer pour des politiques de soutien à la recherche et la promotion d’initiatives économiques durables et innovantes.

Le chêne-liège, est un arbre de la famille des Fagacae, au feuillage persistant.

La principale caractéristique de l’espèce est son écorce épaisse et isolante, formée de liège, qui la protège du feu.

L’espèce n’est présente naturellement qu’autour de la Méditerranée occidentale. Le chêne-liège se présente sous la forme d’un arbre de taille moyenne pouvant atteindre 20 à 25 m de hauteur, mais le plus souvent ne dépassant pas 15 m.

En Tunisie, d’après une ancienne étude de l’Unité de Gestion et de Valorisation des Ressources Forestières datant de 2004, le Chêne-liège est l’espèce forestière feuillue autochtone la plus représentée sur le territoire tunisien et tout particulièrement en Kroumirie (Nord-Ouest). Autrefois, la suberaie occupait une superficie très importante.

Celle-ci a diminué sous l’action de l’Homme et de son cheptel. En plus de l’action anthropique, les forêts de chêne-liège sont soumises à plusieurs autres contraintes naturelles (sécheresse, incendies, attaques d’insectes et de champignons, etc.), qui ont provoqué, depuis des années, des dépérissements très inquiétants.

Les forêts naturelles de feuillus sont localisées pour l’essentiel dans la Kroumirie et les Mogods.

La journée du démarrage du projet People & Cork (les gens et le liège), aura lieu le 15 avril 2021 via la plateforme zoom.