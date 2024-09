Le projet “Accélérer la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité par l’approche communautaire de préservation sociétale en Tunisie” faisant participer les communautés à la prise de décisions relatives à la gestion durable des ressources naturelles et à la protection des écosystèmes, a été lancé, le 24 septembre 2024 à Tunis.

Lancé à l’initiative du WWF Afrique du Nord en collaboration avec les ministères de l’Environnement, de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, ce projet vise également, à renforcer le rôle des acteurs locaux dans la protection de la biodiversité et à contribuer aux objectifs internationaux de protection de 30 % des terres et des mers d’ici 2030 outre la récupération de 50% des zones dégradées.

Il ambitionne, aussi, de mettre à jour et de mettre en œuvre les stratégies nationales telles que le Plan d’action stratégique pour la biodiversité et la Stratégie nationale pour le développement durable des forêts et des pâturages, selon un communiqué publié, jeudi, par le WWF.

Les objectifs du projet comprennent, également, le développement de plans de gestion pour 10 parcs et la mise en place d’un réseau de parcs protégés gérés efficacement par les communautés locales.