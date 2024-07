Le WWF Afrique du Nord a annoncé le lancement, dimanche 7 juillet 2024, de la 14ème édition de la Semaine de la Mer, en collaboration avec l’Institut National Agronomique de Tunisie et la société Okianos.

Il s’agit d’un événement scientifique qui se déroule à Tabarka du 7 au 12 juillet 2024. Conçue comme une école d’été, cette initiative vise à offrir aux étudiants et jeunes chercheurs l’occasion de découvrir le monde marin sous un angle scientifique.

La Semaine de la Mer a pour objectif principal d’améliorer et d’approfondir les connaissances dans le domaine maritime. Au-delà de l’apprentissage théorique, les participants auront l’opportunité de s’engager dans des activités pratiques, d’assister à des conférences spécialisées et de participer à des ateliers interactifs. Cet événement se veut être une plateforme de networking, permettant aux professionnels, chercheurs et étudiants de se rencontrer, d’échanger et de collaborer. La création de ces réseaux étant essentielle pour favoriser les échanges de connaissances et les innovations dans le domaine des sciences marines.

Le programme de cette semaine comporte, entre autres, des visites au littoral de Sidi Mechreg pour le suivi des habitats marins, des sorties bateau pour l’observation et l’identification des Cétacées Marins, une visite de la Retenue Bouhertma, une campagne de prospection des plages de ponte de Tortues Marines à Zouaraa, une visite du musée de liège, une conférence sur les écosystèmes forestier Kroumirie et Mogods et la lutte contre les incendies de forêt, une visite de la réserve naturelle de Majel Chitana…

Okianos est une société spécialisée dans les études environnementales établie en 2006. Elle intervient notamment dans les études environnementales dans le milieu marin et les milieux naturels en général. C’est une Société Anonyme de droit tunisien, installée à Tabarka, petite ville côtière du nord-ouest de la Tunisie.