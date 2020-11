Deux produits de la Kroumirie-Mogods, région du nord-ouest de la Tunisie, le miel et huile de lentisque pistachier, viennent de décrocher ce précieux sésame qu’est l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

Octobre 2020 restera à jamais gravé dans la mémoire des agriculteurs de la Kroumirie-Mogods. C’est en effet en ce mois que cette région du nord-ouest a rejoint le «club» très restreint des localités de Tunisie -quinze, avec le nouveau membre- ayant décroché Une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC).

En effet, le 12 octobre 2020, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a pris un arrêté «portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi de l’AOC du produit “Miel de bruyère de Kroumirie-Mogods“ et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée».

Cet arrêté indique dans son article premier que cette AOC «est octroyée à tout produit relevant de l’aire géographique qui couvre la zone géographique délimitée par la zone Kroumirie-Mogods, bordée par la mer Méditerranéenne au nord, oued Medjerda au sud, la frontière algérienne à l’ouest et la plaine de Bizerte-Mateur à l’est, et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges».

Onze jours plus tard, le 23 octobre, le ministère accordait le même privilège à l’«huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods».

Les cahiers des charges afférents aux deux produits ont été publiés en même temps. Il y est indiqué que le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée pour chacun des deux produits «est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la loi n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges».

Le cahier des charges précise les conditions administratives (déposer à la direction générale de la production agricole au ministère de l’Agriculture, ou au Commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Jendouba, deux copies du cahier des charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l’administration, à présenter à chaque demande de l’administration, paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008), techniques et organoleptiques (1 et 2).

Le miel de bruyère de Kroumirie-Mogods est un miel provenant de nectars butinés par les abeilles sur les associations végétales spontanées et naturelles de bruyère de la région de Kroumirie-Mogods.

L’AOC est accordée à deux variantes : le miel de bruyère de printemps composé principalement de bruyère arborescente (Erica Arborea) et le miel de bruyère d’automne composé principalement de bruyère à nombreuses fleurs (Erica multiflora).

La récolte des deux variantes a lieu deux fois par an : mai et juin pour le miel “Bruyère de Printemps“ et décembre et janvier pour le miel “Bruyère d’Automne“.

L’huile de lentisque pistachier de Kroumirie-Mogods est une huile extraite des fruits des arbustes de lentisque pistachier de la région de Kroumirie-Mogods. Sa récolte a lieu entre la moitié du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de janvier.

Ces deux produits sont les derniers en date à rejoindre le club de ceux ayant déjà décroché une AOC, parmi lesquels figurent les Figues de Djebba, l’Huile d’olive de Teboursouk, la Pomme de Sbiba, la Grenade de Gabès, l’Huile d’olive de Monastir, Deglet Ennour tunisienne, la menthe El Ferch et des vins.

