Inscrite en 2018 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, la poterie de Sejnane sera le cas pilote d’un premier produit artisanal à protéger par une indication géographique en Tunisie, dans le cadre du projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (TUSIP), informe l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie suisse (SECO) et mis en œuvre par l’Institut fédéral suisse de la Propriété intellectuelle (IPI), en étroite coordination avec l’Office National de l’Artisanat de Tunisie (ONAT), ce projet vise la protection et la valorisation de la poterie de Sejnane en tant que patrimoine culturel traditionnel et artistique tunisien par une appellation d’origine contrôlée en Tunisie.

En présence d’environ 50 artisan(e)s représentant(e)s du métier, un évènement de lancement et de sensibilisation sur cette expérience pilote pour le développement d’un cahier de charges des spécifications d’une première appellation d’origine contrôlée d’un produit artisanal en Tunisie, qui concerne la poterie de Sejnane, a eu lieu le 9 novembre dernier, à Bizerte, en présence du ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, de l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Josef Renggli, et du gouverneur de Bizerte, Samir Abdellaoui, qui ont mentionné l’importance du patrimoine culturel traditionnel des artisan(e)s de la poterie de Sejnane pour le développement socioéconomique de la région, ajoute un communiqué de presse de l’ambassade de la confédération suisse en Tunisie.

Le cahier de charges de la poterie de Sejnane va permettre par la suite à la Commission nationale instruite par la loi n°68-2007 du 27 décembre 2007 relative aux appellations d’origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance des produits de l’artisanat de se réunir pour la première fois pour la validation de cette appellation d’origine contrôlée.

La Tunisie étant membre de l’acte de Genève du système de Lisbonne de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’enregistrement à l’international des indications géographiques tunisiennes est facilité, ce qui permettra à l’avenir une meilleure protection au niveau international.

Le cas pilote de la poterie de Sejnane ouvrira ainsi la porte à d’autres produits artisanaux tunisiens pour une protection par appellation d’origine contrôlée, contribuant ainsi à la valorisation du secteur, ajoute la même source.

Pour rappel, un accord de don relatif au financement du projet de coopération tuniso-suisse de la propriété intellectuelle (TUSIP), a été signé au mois de juillet dernier entre la Tunisie et la Suisse, impliquant outre le ministère du commerce, ceux de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’Industrie, des mines et de l’énergie (représenté par l’INNORPI), le ministère des Affaires culturelles (représenté par l’Organisme tunisien des droits d’auteur et des droits voisins OTDAV), et le ministère du Tourisme et de l’artisanat (Office national de l’artisanat). Ce projet vise notamment le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle pour les entrepreneurs, créateurs, chercheurs et producteurs en Tunisie.