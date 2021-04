Les agents de la compagnie pétrolière “Perenco” au champ Chargui à Kerkennah (gouvernorat de Sfax) observent une grève de trois jours à partir de lundi 12 avril 2021.

Selon les organisateurs, cette grève, la deuxième au bout de deux semaines, intervient en raison de “l’absence des représentants légaux de l’administration à la réunion de conciliation ainsi que la poursuite de la politique d’atermoiement en matière d’application des conventions précédentes”.

Les agents de la compagnie en question revendiquent “l’assainissement du climat social et appellent au dialogue et à la mise en œuvre des accords signés notamment ceux relatifs aux augmentations salariales et aux primes spécifiques”.

Une grève avait été observée, pour les mêmes raisons, par les agents de cette compagnie, les 28, 29 et 30 mars dernier, entraînant l’arrêt de la production.