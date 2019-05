Perenco Tunisia Company, filiale de la compagnie pétrolière et gazière européenne Perenco, vient d’obtenir une autorisation pour la production de 1 mégawatts d’électricité à partir de l’énergie solaire dans la localité d’El Franig à El Faouar (gouvernorat de Kébili.

D’après un responsable de la société, Perenco oeuvre à travers ce projet à “appuyer l’indépendance énergétique du pays”. Ce projet solaire photovoltaïque “durable et responsable, sera géré, à terme, par les communautés dans la zone d’activité de Perenco, à proximité d’El Faouar, a-t-il expliqué.

D’un coût estimé à 5,619 millions de dinars, le projet s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Pour mémoire, Perenco, qui a acquis ses actifs tunisiens en juillet 2002, exploite les concessions d’El Franig et de Baguel. Depuis, la compagnie s’est progressivement développée en Tunisie, d’abord en acquérant une participation de 50% dans la concession Ashtart en juillet 2017 et, plus récemment (en 2018), en acquérant une participation de 45% dans Petrofac Tunisia et sur le terrain de Chergui.