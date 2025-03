Antonio Gozzi, président du groupe italien Duferco, spécialisé dans les domaines de la sidérurgie, des énergies renouvelables et du transport maritime, a souligné la volonté de son groupe de renforcer la coopération bilatérale avec la Tunisie. Cette collaboration vise à explorer de nouvelles opportunités d’investissement, notamment dans le secteur des énergies renouvelables.

Lors d’une rencontre ce lundi à Tunis avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, Gozzi a réaffirmé l’engagement de son groupe à soutenir des projets stratégiques entre les deux pays. Les discussions ont porté sur les activités de Duferco en Tunisie et sur plusieurs axes d’intérêt commun, en particulier l’attraction d’investissements italiens dans les énergies renouvelables, y compris les projets d’energie solaire et éolienne. Ces initiatives s’inscrivent dans le droit-fil des orientations stratégiques de la Tunisie pour garantir sa sécurité énergétique et diversifier ses sources d’énergie.

Cette réunion s’est tenue dans le cadre de la visite d’Antonio Gozzi en Tunisie. Gozzi occupe également les postes de président de la Fédération des entreprises sidérurgiques italiennes (Federacciai) et du Consortium de sociétés privées italiennes énergivores (Interconnector Energy Italia). Il est aussi conseiller spécial auprès de la Confédération générale de l’industrie italienne (Confindustria) dans plusieurs domaines, notamment le plan Mattei pour le développement en Afrique.

Le groupe Duferco est l’une des entreprises italiennes leaders au niveau mondial, avec un chiffre d’affaires dépassant les 27 milliards de dollars en 2023 et des investissements dans 21 pays.