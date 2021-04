La première foire virtuelle internationale de l’artisanat en Tunisie a été organisée, jeudi 8 avril 2021, par Action Collaborative pour les Exportations Artisanales (ACEA), en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien et l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

L’objectif de cette foire est d’offrir une plateforme virtuelle aux artisans des clusters des plantes aromatiques et médicinales et bois d’olivier pour la promotion et la commercialisation de leurs produits auprès des acheteurs potentiels à l’échelle internationale et locale.

Lancé en 2018 et financé par le département d’Etat américain, le projet ACEA soutient les artisans tunisiens, dont la plupart sont des femmes rurales, pour la modernisation et l’exportation de leurs produits à travers le “clustering”, une méthode de regroupement des intervenants pour plus de cohérence entre les composants des chaînes de valeur liées de ces produits.

En 2020, le projet ACEA a lancé le premier cluster interrégional du bois d’olivier dans les gouvernorats de Sfax et de Sidi Bouzid. Le secteur du bois d’olivier s’octroie plus d’un tiers des exportations artisanales. La moitié de ces exportations est destinée au marché américain.