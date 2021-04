Les recettes douanières pour les mois de janvier et février 2021, ont atteint, au total, 1188 millions de dinars, selon le bulletin d’informations de la douane publié, fin mars 2021.

Les opérations douanières ont porté sur la saisie de 14 726 comprimés d’ecstasy, à la Goulette et de 4,5 millions de dinars de pièces de rechange pour camions légers importées, pour cause de fraude commerciale.

A noter que l’amélioration du recouvrement des dettes pour la mobilisation des ressources financières et la diversification des ressources comptent parmi les principaux objectifs du plan de modernisation de la douane 2020-2024, outre l’amélioration du rendement, la rationalisation de la gestion des opérations, le développement de l’infrastructure informatique et des conditions de travail dans les structures douanières et la promotion du système de gestion des risques

Il s’agit également de promouvoir les partenariats internationaux et d’améliorer le contrôle douanier pour protéger l’économie nationale.