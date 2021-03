L’activité de la société pétrolière tuniso-britannique “Anglo Tunisian Oil and Gaz” (ATOG) en Tunisie et la résolution de certains problèmes auxquels elle est confrontée, ont été est au centre de l’entretien, mercredi, entre le Chef du Gouvernement Hichem Mechichi, avec l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Edward Oakden en présence du PDG d’ATOG, Jonathan Taylor et son directeur général James Berwick.

Le Chef du Gouvernement s’est déclaré en faveur de la création d’une diplomatie économique efficace, soulignant la nécessité de soutenir les investissements étrangers et de surmonter les difficultés qui rencontrent les investisseurs afin de créer de nouveaux emplois, selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Les responsables dans la société ATOG ont salué l’appui du gouvernement à l’investissement, affirmant que la société “ATOG” envisage de développer son domaine d’activité et de renforcer ses investissements en Tunisie, pour les étendre au domaine des énergies renouvelables.