Rencontre économique francophone sur l’accès à l’énergie

« Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et à un coût abordable », Objectif de développement durable (ODD) n°7, constitue une priorité des territoires francophones. L’accès à l’énergie est l’auxiliaire indispensable du développement et l’une des revendications essentielles des populations.

Pour les Etats fragiles membres du G5 Sahel comme pour leurs voisins africains, les seuils d’électrification sont parmi les plus bas au monde. Le sous-équipement de leurs territoires ruraux freine considérablement les dynamiques du développement économique local ; il est urgent d’encourager les coalitions d’acteurs, publics et privés, pour concrétiser les projets d’accès à l’énergie proposés par les collectivités territoriales francophones.

Les collectivités territoriales, interlocutrices indispensables des politiques d’accès à l’énergie

L’électrification rurale ne peut être mise en oeuvre de manière efficiente et efficace sans l’implication des Collectivités territoriales (régions, départements, associations de communes) aux côtés des instances nationales (ministères, agences) et des organisations internationales (banques de développement, alliances multilatérales…). Ces collectivités constituent l’organe démocratique de proximité, de planification, de coordination des parties-prenantes.

Proches des populations, actrices des services publics locaux et alliées du tissu économique local, elles disposent d’une connaissance pointue des besoins et des atouts de leurs territoires, pour négocier avec les partenaires techniques et financiers et engager des programmes adaptés d’accès à l’énergie et d’électrification rurale.

Les collectivités territoriales du réseau de l’AIRF engagées sur l’accès à l’énergie en Afrique

L’AIRF rassemble plus de 180 collectivités territoriales et près d’une dizaine d’associations nationales de Régions dans 24 pays de la Francophonie. L’association intervient notamment sur le volet de la francophonie économique, en favorisant les courants d’affaires au sein de l’espace francophone.

L’AIRF a réuni 33 collectivités territoriales sahéliennes francophones du Burkina-Faso, du Mali, de Mauritanie, du Niger et du Sénégal, 4 associations nationales de collectivités territoriales et 7 collectivités territoriales françaises autour d’un projet d’accompagnement et de renforcement des capacités des élus et leurs agents territoriaux, pour encourager l’implication des Collectivités territoriales dans les politiques publiques d’électrification rurale décentralisée : le « Projet Sahel / ERD ». Trois opérateurs spécialisés appuient l’AIRF dans ce projet : la Fondation Energies pour le monde (FONDEM : www.fondem.ong), l’Institut national de l’Energie solaire (INES : www.ines-solaire.org) et le Centre international d’Etudes pour le Développement local (CIEDEL : www.ciedel.org).

Objectifs :

En organisant cet événement, l’AIRF entend répondre à deux de ses priorités stratégiques : le soutien à la Francophonie économique ; l’appui aux collectivités membres dans la mise en oeuvre de leurs politiques publiques « Environnement / Eau / Energies ».

L’objectif de la Rencontre économique francophone du 8 avril 2021 est double :

améliorer l’interconnaissance entre les opérateurs privés francophones spécialisés dans l’accès à l’énergie et les collectivités territoriales francophones ;

développer les courants d’affaires et la francophonie économique.

L’organisation de cet événement s’adapte au contexte de la pandémie de la Covid-19 qui limite les accueils et les déplacements en présentiel, il sera donc 100 % digital !

Cibles et bénéficiaires :

Les entreprises, bureaux d’études et OSC qui pourront participer à cette Rencontre économique francophone seront issues des territoires engagés auprès de l’AIRF :

en France : prioritairement les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine,SUD PACA et Bretagne qui sont engagées dans le projet de coopération inter-régionale Sahel/ ERD ;

en Afrique : des collectivités béninoises, burkinabè, congolaises, ivoiriennes, malgaches, maliennes, marocaines, mauritaniennes, nigériennes, sénégalaises, tunisiennes…

Les collectivités sahéliennes seront invitées à associer à cette journée les entreprises africaines de leurs territoires spécialisées dans l’accès à l’énergie et expérimentées.

Modalités de participation : Toute personne intéressée à prendre part à cette journée est priée de remplir le formulaire en ligne sur le site www.rencontresafrica.org

Le programme :

Conférence d’ouverture :

Cette conférence d’ouverture permettra d’aborder les enjeux de l’accès à l’énergie en Afrique et soulignera les atouts de la francophonie économique pour développer des coalitions d’acteurs entre partenaires publics et privés contribuant à cet accès à l’énergie dans les territoires francophones.

Introduction des débats par Laurent Wauquiez, président de l’Association internationale des Régions francophones (AIRF) et président de la Région Auvergne Rhône Alpes.

Puis discussion entre :

Nana SIDO, directrice générale de l’Agence nationale d’énergie solaire (ANERSOL), Niger;

Jean-Baptiste KY Directeur général aux Energies conventionnelles du Ministère de l’énergie du Burkina Faso et Conseiller régional de la Boucle du Mouhoun ;

Marina FERRARI, présidente de l’INES-Plateforme Formation Evaluation ;

Mounir MOUAKHAR, président de la Conférence des chambres consulaires d’Afrique et francophones (CPCCAF), président de la CCI de Tunis ;

Jean-Luc BOHL, 1er vice-président de la Région Grand Est, membre du bureau de l’AIRF.

Atelier 1 : « Éclairage public solaire »

L’éclairage public est un enjeu de sécurité publique et de développement des villes et villages. Cet atelier a pour but de présenter des solutions innovantes et écologiques en matière d’éclairage public solaire pour résoudre ces problématiques.

L’atelier « Eclairage public solaire » sera ouvert par Monsieur Adama SAWADOGO, Président de la Région Centre-Nord du Burkina-Faso qui souhaite doter les communes de Kaya et Kongoussi en lampadaires solaires, sur financement du Centre de crise et de soutien du Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Atelier 2 : « Eau et Agriculture : pompage à froid, biomasse »

90 % de la population du Sahel est composée d’Agriculteurs. Ces agriculteurs sont en demande de solutions pour produire et arroser leurs cultures. De plus, les matières agricoles non utilisées liés aux productions peuvent être de formidables ressources pour produire de l’énergie. Cet atelier portera donc sur les solutions écologiques et innovantes pouvant être mise en place dans les secteurs de l’Eau et de l’Agriculture.

L’atelier « Eau, Agriculture, Biomasse » sera introduit par Monsieur Nouhoum SANOGO, Conseiller Technique ENR de la Région Koulikoro au Mali de parler de leur projet pilote déployé sur 3 ans, sur financement de l’Union Européenne et de la proche ambition de déployer à grande échelle un système d’éclairage de marchés ruraux à bétails.

Atelier 3 : « Solutions individuelles pour les ménages et les TPE »

Au Sahel, les demandes en énergie de la part des ménages et des entreprises locales sont en hausse constante. Les réseaux existants ne peuvent pas toujours satisfaire ces demandes. Les solutions énergétiques individuelles sont donc privilégiées. Cet atelier a donc pour objectif de présenter un panel de solutions individuelles innovantes à destination des ménages et des TPE.

L’atelier « Solutions individuelles pour les ménages et les TPE » sera introduit par Saliou SAKHO, vice-président de la Région de Guidimakha, Mauritanie où l’amélioration de l’accès à l’énergie des particuliers (surtout des jeunes adultes) est indispensable à la création de leurs activités économiques (agricoles, artisanales, de services…).

Atelier 4 : « Mini-Réseau et électrification rurale »

Au Sahel, dans la plupart des pays, la production électrique est centralisée. Cette production n’est pas suffisante face à la hausse de la demande, d’autant qu’ils peuvent être vieillissants ou inexistants dans de nombreuses zones. L’extension des réseaux et leurs rénovations sont des processus fastidieux et coûteux. Dans les zones reculées ou non énergisée, l’approche plus localisée est donc souvent privilégiée. L’atelier proposera des clés pour résoudre ces problématiques.

L’atelier « Mini-centrale solaire » sera ouvert par Monsieur Mohamed ANACKO, Président de la Région d’Agadez au Niger, qui accueillera sur son territoire une centrale hybride solaire / diesel de 19 MW (13 MW solaire et 6 MW thermique) afin d’alimenter la ville d’Agadez et ses environs en électricité », sur financement de l’AFD.

Atelier 5 : « Services publics locaux »

Le développement du Sahel, amène la construction et la mise en place de services publics dans des zones non électrifiés. Pour pouvoir répondre à leurs mandats, centres de santé, écoles et bâtiments administratifs ont besoin d’avoir un accès électrique. De nombreuses solutions en lien avec les énergies renouvelables seront présentées dans cet atelier.

L’atelier « Services publics locaux » sera ouvert par Mamadou DIA, président du Conseil départemental de Podor au Sénégal, qui entend électrifier par énergie solaire 24 collèges et lycées du département (100 Kwh), recherche de financement en cours.

Philippe LEGRE, Président de la Région de Gbôklè, Côte d’Ivoire présentera également son projet d’électrification solaire des structures sociales de base (écoles et centres de santé).

Conférence : « Financements »

Cette conférence abordera le volet Financement des projets d’accès à l’énergie en Afrique, par l’intervention d’un panel de partenaires financiers accompagnant les entreprises et/ou les collectivités françaises et africaines. Les intervenants présenteront successivement des solutions concrètes de financement :

Christine MORO, ambassadeur Déléguée à l’Action extérieure des Collectivités territoriales, présentera les dispositifs financiers de la Délégation à l’Action extérieure des Collectivités territoriales (DAECT) du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) accompagnant les coopérations décentralisées des collectivités françaises ;

Sophie LANTERNIER, responsable communication du Syndicat départemental de l’énergie d’Ille et Vilaine, interviendra sur le « 1% Energie » (disposition législative de 2006), qui permet aux acteurs du service public de distribution de l’électricité et du gaz de consacrer jusqu’à 1% de leur budget à des actions de coopération internationale dans le domaine de la distribution publique d’électricité et de gaz ;

Pédro NOVO, Directeur exécutif en charge de l’export au sein de BPI France, présentera l’Accélérateur Afrique, visant à mieux accompagner les entreprises françaises souhaitant s’engager à l’export et travailler en direction des marchés africains ;

Eric FOUGEDOIRE, Conseiller en Partenariats Public Privé au sein du Cabinet RSM, présentera le montage de ce type de partenariats associant acteurs privés et acteurs publics ;

L’Agence Française du Développement (AFD) interviendra également pour présenter des outils de financement des entreprises (PROPARCO) et des collectivités territoriales (FICOL).

La journée de la Rencontre économique est cofinancée par l’Agence Française de Développement (AFD), Classe Export Events et l’AIRF et par la contribution des exposants.