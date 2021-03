Le projet de réhabilitation et de réaménagement de marché de gros de Bir El Kasâa (Ben Arous), a été approuvé, par le ministère du Commerce et du développement des exportations, Selon un communiqué de ce département publié jeudi.

Le projet approuvé lors d’une séance de travail, présidée mercredi par le ministre du commerce et du développement des exportations Mohamed Boussaid comprend deux axes. Le premier, à caractère organisationnel, prévoit la révision de l’organigramme de la société du marché du gros (dans le cadre de la modernisation des mécanismes de travail), du statut de ses agents et du règlement intérieur ainsi que des textes organisant l’activité du marché.

Quant au deuxième axe, il porte sur l’investissement et prévoit l’aménagement de nouveaux espaces dédiés à la vente de légumes et fruits, de produits de la pêche, des épices, des légumineuses et des fruits secs, des produits biologiques, des semences, des plantes, des engrais, et des produits de terroir.

Il a été décidé, également, d’aménager un espace pour la transformation des produits agricoles, pour le conditionnement, et pour le transport de marchandises.Le projet prévoit, en outre, la mise en exploitation de la station de valorisation de déchets et la conception d’un portail numérique pour assurer la vente à distance, tout en recommandant de généraliser les ventes au reste des marchés de gros du pays.

Une deuxième porte pour l’accès au marché de gros de Bir El Kasâa sera par ailleurs, aménagée, afin d’assurer la fluidité de la circulation.