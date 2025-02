Une convention de partenariat portant sur la facturation électronique des opérations de vente entre la société tunisienne des marchés de gros (Sotumag) et la municipalité de Bizerte a été signée, vendredi, à Bizerte.

La digitalisation de la facturation permettra la réactivation des mécanismes de contrôle en temps réel, la transparence des transactions commerciales et la tracabilité des prix, des produits, de l’origine et de la destination, a indiqué, à cette occasion, le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid .

Et d’ajouter que la facturation électronique et la digitalisation du marché du gros des légumes et fruits de Zarzouna, favorisera son développement et permettra l’amélioration des recettes de la municipalité.

De son côté, Le Président Directeur Général de la société tunisienne des marchés de gros (Sotumag), Sofiene Tarmiz a rappelé que la société a lancé la mise en place en place de la facturation électronique, depuis 2010, au marché de gros de Bir El Kassaâ.

Il a souligné que 11 conventions ont été signées avec les municipalités dont celles de Hammam Sousse, Sousse, Msaken, Monastir et Kélibia, ajoutant que ce mécanisme sera développé davantage et généralisé, la semaine prochaine, à Sfax et Gabès.