L’approvisionnement du marché de gros de Bir El Kassaa, en la plupart des fruits, durant le mois de février 2025, a baissé par rapport à la même période de l’année dernière, constate l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI).

Cette baisse, qui a concerné surtout, les pommes (-81%), les clémentines (-25%), et les dattes (-10%), a entrainé la hausse des prix de ces fruits, en particulier l’orange de la variété Thomson (+57%), passant de 1045 millimes/kg, en février 2024, à 1639 millimes/kg, en février 2025, les pommes (+34%), à 2989 millimes/kg, et les dattes (+19%), à 7460 millimes/kg, indique un bulletin de l’ONAGRI, rendu public lundi.

En ce qui concerne les légumes, l’Onagri a souligné que l’approvisionnement en tomates et en oignon s’est amélioré respectivement de 23% et de 14%, contre une régression de l’approvisionnement en pommes de terre (-9%) et en piment vert (-6%).

Pour ce qui est des prix, l’Observatoire a révélé que les prix de l’oignon et des pommes de terre ont augmenté respectivement de 44%, à 1034 millimes/kg et de 40% à 1623 millimes/kg, contre une légère baisse des prix des tomates de -10%, à 1268 millimes/kg, et celui du piment vert de -5%, à 2636 millimes/kg, à fin février 2025.

S’agissant des poissons, une évolution au niveau de l’approvisionnement en sardines de 42% est constatée par l’observatoire, entrainant une légère baisse de 3% du prix de ce produit de mer 3%, à 5268 millimes/kg. En revanche, les prix du rouget et du chinchard, peu disponibles, ont augmenté respectivement de 21% et de 9%.