Au cours de l’année 2020 et face à la pandémie de la COVID-19, des mesures exceptionnelles ont été initiées par AMEN BANK pour soutenir les efforts nationaux de solidarité afin de faire face aux répercussions économiques, sociales et sanitaires engendrées par cette pandémie.

En 2021, la Tunisie subit encore la propagation de plus en plus importante de la COVID-19, qui, depuis une année, a touché de plein fouet le secteur de santé tunisien et particulièrement les soins intensifs dans les hôpitaux.

AMEN BANK, consciente de ses responsabilités et forte de ses valeurs de la bonne espèce, que sont principalement la solidarité, l’intégrité, l’engagement, l’éthique et le professionnalisme, s’est engagée à prendre en charge une partie des besoins urgents de l’hôpital Charles Nicolle, qui fait face depuis le début de la pandémie de la COVID-19, comme la plupart des établissements publics de santé en Tunisie, à un besoin de plus en plus important en équipements.

C’est dans ce cadre qu’AMEN BANK a voulu répondre favorablement à l’une des urgences absolues de l’hôpital Charles Nicolle, en prenant en charge l’acquisition de 23 lits électriques à une articulation.

Le soutien d’AMEN BANK à l’hôpital Charles Nicolle constitue un pas supplémentaire dans sa politique « Responsabilité Sociétale des Entreprises » et démontre une fois encore qu’elle est fidèle à sa stratégie de solidarité et de citoyenneté.

Totalement vouée au service de sa clientèle et au développement de l’économie nationale, AMEN BANK se fixe 3 objectifs essentiels : servir, innover et faire réussir. AMEN BANK opère sur l’ensemble du territoire tunisien grâce à son riche réseau de 160 agences (répartie sur 14 directions régionales), dotées de moyens humains performants et dynamiques et d’outils informatiques à la pointe de la technologie ; sa clientèle est aussi bien composée d’entreprises que de particuliers. AMEN BANK est une banque universelle, située au cœur d’un groupe diversifié et à forte synergie, qui bénéficie d’une croissance saine, lui permettant d’assurer sa solidité et sa pérennité. Son capital social, s’élevant actuellement à 132.405.000 DT, est détenu à hauteur de 66,34 % par Amen Group.

L’hôpital Charles-Nicolle a été fondé le 9 juin 1897, sous le protectorat français, et baptisé « hôpital civil français ». En 1946, il est rebaptisé en l’honneur de Charles Nicolle, directeur de l’institut Pasteur de Tunis de 1903 à 1936 et prix Nobel de médecine en 1928.

Au cours de son histoire, l’hôpital s’est distingué par sa vocation de pionnier en Tunisie dans certaines spécialités dont le diagnostic virologique, les maladies congénitales et la néphrologie pédiatrique. En 1995, il devient un établissement public hospitalo-universitaire à caractère social dont le but est « la prévention et l’amélioration du niveau de santé des individus et de la population dans son ensemble ».

Avec ses quatorze hectares de superficie et plus de 2 500 employés, l’hôpital Charles Nicolle est la plus grande structure hospitalière en Tunisie.