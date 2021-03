Le conseil régional de la jeunesse et du sport de Sfax a convenu de privilégier un plan de réalisation par phase, s’agissant du projet de la cité sportive de Sfax.

Le conseil, présidé ce mercredi, par la ministre de la Jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, a assuré que toutes les composantes dudit projet seront réalisées, mais de manière progressive et par étape, selon les moyens disponibles.

Ce choix, note-t-on, sera soumis à la présidence du gouvernement en vue de son examen en conseil ministériel.

Sihem Ayadi a, à cette occasion, proposé de démarrer le projet par la construction des composantes principales, à savoir; un grand stade répondant aux standards internationaux, une piscine et une salle omnisports.

Cette proposition, ajoute la ministre, requiert un engagement de l’Etat à réaliser le projet dans sa totalité, toute en procédant par étape, vu l’importance de l’enveloppe globale à mobiliser, laquelle s’élève à 5000 millions de dinars.

Et Ayadi d’estimer qu’il n’est pas admissible que ce projet programmé depuis 2007 reste en suspens, soulignant la nécessité de passer à l’action pour réaliser le rêve de toute une région et atténuer la colère de ses habitants et notamment de sa jeunesse.

Lors de sa visite, la ministre par intérim a inauguré le stade municipal de Bir Ali Ben Khelifa qui a réaménagé moyennant lune enveloppe de 1,2 millions de dinars et le siège de la direction générale de la formation professionnelle et de l’emploi, outre le centre régional de la formation continue et de la promotion professionnelle.

Elle s’est, par ailleurs, enquis de l’avancement des travaux de la première tranche du projet d’aménagement de la maison de jeunes sur la route de l’aéroport dont le coup est estimé à 1,1 millions de dinars.

A noter que le conseil régional de la jeunesse et du sport de Sfax à été l’occasion de la signature d’une convention entre l’Université de Sfax et l’Observatoire national de la jeunesse, qui comprend notamment des projets et des programmes en matière de recherche scientifique, de documentation, et des publications sur les questions inhérentes à la jeunesse.