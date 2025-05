Le Commissariat régional de la jeunesse et des sports à Tozeur supervise actuellement la réalisation de 19 projets structurants répartis entre chantiers en cours, projets en phase de lancement et études techniques, pour un budget global de 32,572 millions de dinars (MD).

Dans une déclaration à la correspondante de TAP dans la région, le Chef du service des constructions et des équipements audit commissariat, Abderraouf Bouaka a fait savoir que ces projets concernent, notamment, la rénovation complète des stades municipaux.

Les interventions en cours concernent, a-t-il spécifié, l’ensemble des infrastructures sportives de la région, à savoir la réhabilitation des stades de Hezoua, Tamaghza, Deguech, Hammet Jerid, Nefta et l’ancien stade de Tozeur et la modernisation du complexe sportif Mohamed Tombari.

S’agissant des projets d’envergure en préparation figurent, selon la même source, la construction de deux salles dédiées aux sports individuels à Tamaghza et Hezoua (appels d’offres en cours de finalisation), l’aménagement de terrains de quartier dont un à Deguech, la relance du projet de piscine olympique couverte (reprise des travaux prévue automne 2024), la création d’un stade d’athlétisme et d’un centre d’entraînement sportif, outre l’étude pour un complexe spécialisé dans le tennis

Quant aux projets dédiés pour la jeunesse qui mobiliseront 4,5 MD, il y a lieu de citer, l’aménagement de terrains synthétiques dans les maisons et complexes de jeunes, la réhabilitation des infrastructures existantes (dont les maisons de jeunes de Hammet Jerid, Mides et Tozeur), la reconstruction complète de la maison des jeunes de Deguech et la modernisation des clubs ruraux.