Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, vendredi, une série de mesures en faveur des jeunes et des sportifs de la ville de Mazzouna (gouvernorat de Sidi Bouzid), à la suite d’une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, avec le président de l’Association de Promotion du Sport de Mazzouna, Ahmed Amine Ben Amor, accompagné de l’entraîneur Atef Kadri ainsi que de représentants de la jeunesse locale.

Dans ce contexte, le ministère a indiqué qu’il a décidé de réaliser un terrain de quartier omnisport au profit des jeunes de la région dans les plus brefs délais, et d’accélérer l’achèvement des travaux de clôture du stade municipal de Mazzouna. Par ailleurs, une salle de sport omnisport sera programmée dans le cadre du prochain plan de développement.

Le ministère a également précisé que les travaux d’aménagement de la Maison des Jeunes de Mazzouna seront repris, afin qu’elle soit conforme aux standards de la deuxième génération des établissements de jeunesse, et qu’elle sera dotée des équipements modernes nécessaires. Une subvention exceptionnelle sera également allouée à l’Association de Promotion du Sport à Mazzouna, tout en lui fournissant les équipements sportifs requis.

A cette occasion, le ministre a appelé les jeunes de la région à définir leurs besoins en matière de projets de développement pour la jeunesse et le sport, selon les priorités, afin qu’ils soient intégrés dans le prochain plan de développement qui accordera la priorité aux régions dépourvues d’infrastructures sportives ou de jeunesse. Il a affirmé son souci d’assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions prises lors de cette réunion.