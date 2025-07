Dans le cadre de son engagement à suivre les projets régionaux dédiés à la jeunesse et au sport, le ministre de la jeunesse et des sports, Sadok Mourali, a présidé hier, mercredi, et ce jeudi, deux sessions de travail consacrées au suivi des conclusions issues des visites de terrain couvrant 10 gouvernorats.

Ces visites ont porté sur 117 installations sportives, 36 établissements dédiés à la jeunesse, 4 piscines, ainsi que l’inspection de plusieurs terrains destinés à la création de terrains de proximité.

Lors des deux réunions, une présentation détaillée a été faite sur l’état d’avancement des projets régionaux.

A noter qu’entre octobre 2024 et juin 2025, onze visites de terrain ont été effectuées, touchant 10 gouvernorats : Sfax, Kasserine, Sidi Bouzid, Sousse, Le Kef, Nabeul, Béja, Bizerte, Jendouba et Zaghouan. Ces inspections ont permis d’évaluer la situation des infrastructures pour la jeunesse et les installations sportives dans les différentes régions, ainsi que des parcelles allouées pour des terrains de quartier. Par ailleurs, plusieurs dossiers de projets bloqués ou faisant l’objet de soupçons de corruption ont été transmis à la justice.