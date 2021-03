Les associations, organisations non gouvernementales (ONG) et autres consortiums pilotés par une association opérant dans le domaine d’appui à l’entrepreneuriat sont invités à soumettre, jusqu’au 8 mars 2021, leurs candidatures pour bénéficier d’une subvention de 100 mille euros (environ 326 mille dinars).

Initiée par l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) dans le cadre de son initiative ” Grow Together “, cette subvention sera attribuée à une seule structure pour la mise en place d’un ” accélérateur d’innovation pour la promotion du tourisme durable “.

La mise en place de cet accélérateur permettra aux startups et aux entreprises innovantes dans le tourisme durable, l’accès à une multitude de services et à un réseau composé d’acteurs économiques, nationaux et internationaux, a indiqué la GIZ.

L’objectif est d’appuyer le renforcement du tissu entrepreneurial actif dans le tourisme durable en Tunisie et la valorisation des initiatives innovantes dans ce cadre.

” Grow Together ” est la quatrième composante du projet ” Promotion du tourisme durable “, une action conjointe de l’Union européenne (UE) en Tunisie et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Le projet ” Promotion du tourisme durable ” vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique en Tunisie en mettant l’accent sur les produits écotouristiques et culturels dans des régions sélectionnées.

Il est mis en œuvre dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna “, par la GIZ en partenariat avec le ministère du Tourisme.

” Tounes Wijhetouna “, vise à diversifier l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel.