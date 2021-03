Un nouveau programme intitulé ” Exportation de marchandises – évaluation de nouvelles opportunités de marché “, visant à soutenir les entrepreneurs tunisiens intéressés par l’accès à de nouveaux marchés vient d’être développé et lancé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Développé pour faire face à l’incertitude économique causée par la pandémie du COVID-19, ce programme consiste en une formation sur l’export, accessible sur la plateforme d’apprentissage et de conseil professionnel ” Know How Academy “.

“Il fournit des informations pratiques et des outils essentiels à la relance économique des micro, petites et moyennes entreprises (MPME)”, a souligné la BERD, lundi 1er mars 2021, dans un communiqué.

La plateforme, qui regroupe des ressources et des outils pratiques qui visent à aider les PME, apporte des solutions concrètes aux problèmes de gestion auxquels sont confrontées les MPME.

La formation est basé sur 5 piliers essentiels à l’activité commerciale des entreprises, dont la gestion de crise, en termes de clients et fournisseur, des fondamentaux de la gestion financière, de financement de l’entreprise, et des défis liés à la gestion et au leadership.

L’initiative est soutenue par l’Union européenne, notamment par l’intermédiaire du Centre européen de conseil en investissements, du Kazakhstan, du Fonds d’impact pour les petites entreprises de la BERD (Etats-Unis, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Corée du Sud, Suède, Suisse, Taiwan Business – BERD Fond pour la coopération technique), et de J.P Morgan.

“La pandémie de coronavirus a accéléré la transition numérique des services de conseil professionnel aux PME, ce qui fait partie des trois axes principaux de la nouvelle stratégie de la BERD pour la période 2021-2025. La BERD veut promouvoir l’inclusion, l’intégration et la résilience des entreprises dans les 30 économies où elle intervient, en déployant des formations et du conseil à libre accès”.

” Nous reconnaissons que la pandémie représente un défi sans précédent pour les petites entreprises. Les outils d’apprentissages de la ” Know How Academy ” conçus pour les petites entreprises sont pratiques, gratuits et axés sur l’action “, a souligné le directeur régional du Programme d’appui aux entreprises à la BERD Anis El Fahem.

” Cette nouvelle approche qui favorise un transfert optimal du savoir-faire aidera les petites et moyennes entreprises et leur personnel à surmonter les défis de la crise économique “, a-t-il ajouté.