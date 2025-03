La croissance économique de la Tunisie devrait s’établir au niveau de 2,2% en 2026, contre 1,8% en 2025 et 1,2% en 2024, grâce à la poursuite de l’assainissement budgétaire et la reprise des exportations et des recettes touristiques”, c’est ce qui ressort du rapport “Perspectives Economiques dans la région sud et orientale de la Méditerranée (Semed)”, publié fin février 2025, par la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD)

Ainsi, la BERD s’attend à ce que le déficit budgétaire s’améliore en Tunisie, pour atteindre 6,3% du PIB en 2025, en raison d’une meilleure mobilisation des recettes et de la baisse des subventions des produits de base.

“Le plan d’assainissement budgétaire à moyen terme vise un déficit de 5,5% du PIB et une masse salariale de 13,3% du PIB”, a indiqué la Banque.

Et d’ajouter que la dette publique devrait régresser légèrement à 80,5% du PIB, en 2025, contre 82,2% du PIB, en 2024, et ce, grâce aux efforts d’assainissement budgétaire. il convient de noter que la proportion de la dette extérieure, par rapport à l’ensemble de la dette publique, est passée de 70% en 2019, à environ 50% actuellement.

La BERD a rappelé, aussi, que l’inflation s’est située en moyenne au niveau de 7,1%, durant la période de janvier à novembre 2024, contre 9,5% au cours de la même période de 2023, tandis que le chômage a légèrement augmenté, pour atteindre 16% au deuxième trimestre 2024.

Pour ce qui est de la position extérieure de la Tunisie, elle reste vulnérable aux chocs majeurs, bien qu’elle se soit améliorée, toujours d’après l’analyse de la BERD.

“Le déficit du compte courant s’est établi à 1,6% du PIB de janvier à novembre 2024, alors qu’il était de 2,3% au cours de la même période de l’année 2023. Cela reflète une contraction des importations due à la baisse des prix des produits de base, et une croissance des exportations tirée par les produits mécaniques, électriques et l’huile d’olive”.

Quant aux réserves de change, elles sont restées stables à 25 milliards de dollars en novembre 2024, couvrant 3,7 mois d’importations, selon ce rapport.