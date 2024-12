La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, le 2 décembre courant, son engagement à contribuer à hauteur de 80 millions de dollars au “North Africa Fund III (NAF III)”, le tout premier fonds mis en place par la société d’investissement RMBV, et ce dans l’objectif de soutenir les entreprises à capitalisation moyenne de Tunisie, d’Égypte et du Maroc.

Le NAF III aura pour vocation de générer une plus-value à long terme sur les investissements en fonds propres et quasi-fonds propres dans des entreprises à capitalisation moyenne de ces trois pays.

Après une première clôture, le NAF III s’efforcera d’investir jusqu’à 300 millions de dollars dans des entreprises nord-africaines, afin de leur permettre de réaliser leur potentiel opérationnel, avec une vraie rentabilité pour les investisseurs.

Bien que ce fonds s’adresse à tous les domaines d’activité, RMBV se tournera en premier lieu vers quatre secteurs dans lesquels ses collaborateurs ont déjà mené à bien des opérations capitalistiques : la santé, l’éducation, les services financiers et les produits de consommation de base. Au sein de ces secteurs, l’équipe de RMBV privilégiera les investissements dans des entreprises proposant des biens ou des services en phase avec les tendances porteuses de la consommation en Afrique du Nord.

Parallèlement à ce soutien financier, RMBV bénéficiera d’un programme de coopération technique destiné à l’aider à élaborer et à mettre en œuvre un plan d’action relatif au genre.

« Nous sommes fiers de réitérer notre soutien à l’équipe de RMBV dans le cadre de la mise en place par celui-ci de son premier fonds en tant qu’acteur indépendant du marché nord-africain du capital-investissement », a déclaré la directrice de la BERD en charge des fonds de capital-investissement, Anne Fossemalle.

« Par cet engagement fort dans le NAF III, la Banque souhaite réaffirmer sa volonté d’encourager le recours au capital-investissement comme source de financement dans les économies nord-africaines où elle est présente. Le soutien de la BERD, premier investisseur à entrer dans le NAF III, devrait avoir un effet de catalyseur et permettre de mobiliser des capitaux aussi bien publics que privés au service de la région, jusqu’à la première clôture du fonds».

De son côté, l’associé gérant de RMBV, Ahmed Badreldin a indiqué « Ce partenariat traduit notre vision commune du soutien à une croissance économique durable dans toute la région, passant par une action visant à donner aux entreprises à capitalisation moyenne les moyens de réaliser pleinement leur potentiel, en contribuant à faire d’elles des leaders régionaux. Nous aspirons à garantir d’excellents rendements à nos investisseurs, tout en participant à l’émergence de l’économie de demain et en ayant un véritable impact dans la région».

Dans le cadre de sa démarche de financement, RMBV cherche à investir dans des entreprises présentant un potentiel de croissance, de consolidation ou d’expansion durable, gérées par des fondateurs ayant le sens du commerce ou des équipes professionnelles, et ayant fait la preuve de leur résilience en période d’incertitude économique.

RMBV est une société d’investissement indépendante qui accompagne les petites et moyennes entreprises pour leur permettre de devenir des leaders dans leur secteur partout en Afrique du Nord. RMBV se consacre avant tout aux secteurs des biens de consommation, de l’éducation, de la santé et des services financiers, travaillant en étroite collaboration avec les créateurs et dirigeants d’entreprises afin de les aider à libérer leur potentiel de croissance. RMBV a permis ces dix dernières années à ses investisseurs de réaliser plus de 1,2 milliard de dollars américains de gains.