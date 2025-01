Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh a souligné au cours des entretiens effectués avec des hauts responsables d’institutions internationales, en marge de la 55e édition du Forum économique mondial de Davos, la volonté du gouvernement de développer la coopération avec tous ses partenaires économiques et financiers dans le cadre de l’intérêt commun et des choix souverains de la Tunisie.

Abdelhafidh a mis l’accent sur l’intérêt porté par le Président de la République au renforcement du rôle social de l’Etat dans les différents programmes et politiques de développement.

Le ministre a passé en revue les priorités de développement de la Tunisie et les programmes de réformes notamment en termes d’amélioration du climat d’investissement et des affaires, la lutte contre les changements climatiques et le processus de transition énergétique et digitale.

Il a évoqué l’amélioration des indicateurs de la Tunisie notamment les taux de croissance et d’inflation et la maîtrise des grands équilibres.

En effet des entretiens avec la vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD), Marie-Laure Akin-Olugbade, la Présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Odile Renaud-Basso et la directrice générale des Opérations de la Banque mondiale (BM) Anna Bjerde, ont permis de passer en revue les domaines de coopération, l’état d’avancement des projets de développement en cours ainsi que les programmes futurs.

Accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, le ministre de l’Economie a effectué également des entretiens avec le ministre suisse de la Justice et de la Police, Beat Jans et le directeur du WEF pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, Maroun Kairouz.

La 55e édition du Forum économique mondial de Davos, se déroule du 20 au 24 janvier 2025, sous le thème « Collaboration à l’ère de l’intelligence ».