La stratégie de coopération et le programme de travail pour la période 2025-2030 entre la Tunisie et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh et le directeur des politiques et stratégies régionales de la BERD, Dimitri Gvindadze en visite de travail en Tunisie, accompagné d’experts de la Banque.

Au cours de la réunion, le ministre a évoqué le développement de la coopération financière et technique avec la BERD et la diversité de ses domaines, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, soulignant la volonté de la renforcer davantage au cours de la prochaine période, dans le cadre de la nouvelle stratégie 2025-2030.

Il a, également, souligné “l’amélioration progressive de la situation économique”, mettant en exergue “les réformes en cours d’élaboration pour renforcer davantage cette dynamique, notamment en matière d’amélioration du climat de l’investissement, de transition énergétique, de numérisation, de développement de la gouvernance des institutions publiques et de promotion du développement social”.

Pour sa part, le responsable de la BERD a indiqué que cette visite avec un certain nombre d’experts de la Banque vise à approfondir les consultations entre les deux parties, pour accélérer l’élaboration de la stratégie de coopération pour les cinq prochaines années et avoir une idée claire sur les orientations et les priorités de développement de la Tunisie, afin de pouvoir ajuster les programmes de coopération pour la prochaine période.

A l’issue de la réunion, une séance de travail a réuni les représentants des ministères et structures concernés avec les membres de la délégation de la BERD.