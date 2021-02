La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) appelle les hautes institutions de l’Etat, à savoir la présidence de la République, celle du gouvernement et de celle l’ARP, mais aussi les partis politiques à faire preuve de responsabilité et de sagesse en vue d’une sortie de crise par un consensus urgent et pacifique.

La CONECT exprime, aussi, é sa profonde inquiétude quant à la grave crise politique que traverse le pays et face à ses conséquences fâcheuses sur l’économie déjà très fragilisée par la pandémie.

Cette situation ne doit plus durer vu les répercussions très négatives sur le climat des affaires avec une incidence directe sur l’investissement local et étranger, souligne la CONECT, estime impératif de mettre fin à ce climat de tensions politiques qui ne permet pas la relance économique et entache l’image de notre pays à l’international.

Le communiqué de la CONECT intervient en raison de la persistance du blocage du processus de nomination des nouveaux ministres à cause du désaccord entre les présidences de la République et de du Gouvernement.

Rappelons que le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait procédé, le 16 janvier 2021, à un remaniement ministériel portant sur 11 portefeuilles. Les onze ministres proposés par le Chef du gouvernement ont obtenu la confiance de l’ARP, le mardi 26 janvier 2021, mais ce remaniement ministériel a été contesté par le président de la République Kais Saïed, qui n’a pas adressé d’invitation aux nouveaux ministres pour la prestation de serment évoquant des soupçons de corruption et de conflits d’intérêt qui pèsent sur certains d’entre eux. Pour contourner cette procédure, le chef du gouvernement a démis lundi 15 février 2021, de leurs fonctions cinq ministres et charger cinq autres en exercice, d’assurer l’intérim.