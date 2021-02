La levée immédiate de toutes les saisies conservatoires sur les comptes des sociétés du groupe Tunisair a été décidée au terme d’une séance de travail, vendredi 19 courant, tenue sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, et en des représentants du groupe Tunisair, de l’OACA et de la société TAV Tunisie, selon un communiqué publié par le département du Transport.

Il a été également décidé d’entamer les négociations entre la société TAV Tunisie et le groupe Tunisair, pour déterminer le montant de l’ensemble des dettes et s’accorder sur leur rééchelonnement, d’une part, et entre cette société et l’OACA, pour fixer le montant des contributions sociales non versées, et se mettre d’accord sur leur paiement, ainsi que pour examiner la situation des agents de l’OACA, mis à la disposition de TAV Tunisie, d’autre part.

Il a été convenu de signer les accords relatifs au rééchelonnement des dettes, le vendredi 26 février 2021, au ministère du Transport, en présence de toutes les parties concernées.

Une saisie conservatoire avait été effectuée par la société TAV Tunisie qui exploite les aéroports Enfidha-Hammamet et Monastir Habib Bourguiba, sur les comptes bancaires de la compagnie Tunisair, en vue du recouvrement de 8 millions d’euros (29 MDT), par rapport à un total de dettes de 20 millions d’euros, (65,6 MDT), sans compter les pénalités de retard qui remontent à l’année 2015, avait indiqué la directrice générale de TAV Tunisie, Kehna Mamlouk, dans un entretien téléphonique accordé à l’Agence TAP.