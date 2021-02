L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) appelle à l’arrêt immédiat des importations de légumes et l’ouverture d’une enquête sur l’entrée récente de 1 600 tonnes de légumes provenant d’Egypte, a affirmé Ibrahim Trabelsi, membre du bureau exécutif de l’organisation agricole, chargé des circuits de distribution et du commerce maghrébin.

Cité par l’Agence TAP, il souligne que ” le département du Commerce n’a pas respecté les accords convenus avec l’UTAP concernant l’arrêt des opérations d’importation et a autorisé l’importation de ces produits en provenance d’Egypte “.

La production des agriculteurs tunisiens actuellement disponible en quantités suffisantes est menacée à cause des produits agricoles égyptiens, qu’il a qualifiés ” d’empoisonnés “. Les produits égyptiens ont fait l’objet de restrictions d’importations par plusieurs pays à cause de la qualité des eaux utilisées lors de l’irrigation, fait-il savoir.

Selon Trabelsi, “le ministère du Commerce n’a pas respecté ses engagements précédents concernant l’arrêt de l’importation des légumes, créant ainsi des tensions parmi les agriculteurs et menaçant la production nationale disponible malgré la conjoncture économique difficile”.

Il a révélé que les importateurs de légumes égyptiens (piments, tomates, oignons et aubergines) ” ont délibérément changé le label du producteur initial, ainsi que l’emballage pour passer entre les mailles du filet de contrôle et faciliter la commercialisation “.

A rappeler que le même département et l’UTAP ont convenu, le 5 février 2021, de créer des commissions régionales et une commission nationale mixte afin d’assurer le suivi des niveaux de production, des stocks et des mécanismes d’ajustement.

Au cours de la rencontre, le ministre du Commerce, Mohamed Boussaid, avait indiqué que son département n’était pas au courant de l’entrée de quantités de légumes importés sur le marché tunisien et n’a accordé aucune autorisation à ce sujet vu que les produits importés ne sont pas soumis à une autorisation au préalable.

L’UTAP avait appelé, le 3 février, à l’accélération de l’examen du dossier d’importation des produits agricoles tout en exprimant son refus quant à l’entrée des quantités de légumes importés.

L’organisation agricole avait exprimé son étonnement après l’entrée, le 30 janvier 2021, de camions libyens chargés de tonnes de produits agricoles (poivrons, oignons et tomates) en provenance d’Egypte, réitérant son refus de toute importation.