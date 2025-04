Des représentants de l’ONUDI (Organisation des Nations Unies de Développement Industriel) ont présenté, lors de leur rencontre avec le ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, deux mémorandums d’entente dans le secteur agricole.

Les documents visent à appuyer les chaînes de valeur des produits agricoles locaux, promouvoir l’industrialisation alimentaire durable et développer les zones rurales, en créant des opportunités économiques et en favorisant l’emploi.

Le premier mémorandum d’entente porte sur l’élargissement de la mise en œuvre de la stratégie de valorisation et de promotion des produits locaux dans 6 nouvelles régions, alors que le second concerne un nouveau projet visant à promouvoir les moyens de subsistance et le développement économique dans les zones intérieures en soutenant les chaînes de valeur associées aux produits sélectionnés (tels que la figue de barbarie, la rose et la fleur d’oranger) à travers une approche de collecte.

Ben Cheikh a rencontré mardi dernier le représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en Tunisie, Lassaâd Ben Hassine, en présence de la directrice du projet d’accès aux marchés pour les produits locaux et agricoles et du directeur du bureau de la coopération internationale du ministère.

Les représentants de l’ONUDI ont passé en revue les 12 projets en cours de réalisation en Tunisie, mettant l’accent sur la 2ème phase du projet axée sur l’accès des produits locaux aux marchés extérieurs en particulier, tout en examinant les perspectives pour le lancement d’une troisième phase du projet.

Les deux parties ont souligné la nécessité de poursuivre la coordination et l’action commune à l’effet de réaliser des projets à forte valeur ajoutée dans le secteur agricole et de promouvoir le développement durable et l’innovation pour les agriculteurs et les collectivités locales, notamment, dans le cadre du futur programme de partenariat entre l’ONUDI et la République tunisienne.