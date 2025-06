Le renforcement du volume des échanges commerciaux des produits agricoles entre la Tunisie et la Mauritanie et les opportunités de booster les investissements agricoles, tels sont les principaux points soulevés lors d’un entretien tenu, samedi à Tunis, entre le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Ezzedine Ben Cheikh et son homologue Mauritanien chargé du développement de l’élevage Mokhtar Ould Gaguih.

Au cours de cette séance de travail tenue en marge de la conférence régionale “Une seule santé ” pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération bilatérale notamment dans le domaine de la production et la santé animale et d’échanger l’expertise technologique afin d’améliorer la production.

Les deux ministres ont en outre annoncé la tenue de sessions de travail à distance pour fixer les domaines de coopération et mettre en place un programme d’action pour les concrétiser.

Les travaux de la conférence régionale sur “Une seule santé” dans la région MENA ont démarré samedi à Tunis avec la participation de plusieurs ministres et responsables de haut niveau venus de 14 pays et en présence d’un grand nombre d’organisations internationales.