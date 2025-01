La mise en place de la Société des Marchés de Production du Centre (SOMAPROC), au gouvernorat de Sidi Bouzid, devrait contribuer davantage au développement des circuits de distribution des produits agricoles, au renforcement de la sécurité alimentaire nationale et au développement des exportations des produits frais.

Inscrit au titre des mégaprojets à caractère stratégique et mégaprojets publics bloqués lors d’un conseil ministériel présidé, le 15 janvier 2025, par le Chef du gouvernement, Kamel Madouri, ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’Etat visant à réhabiliter les circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, d’après les données obtenues par l’Agence TAP.

Doté d’un investissement de 116 millions de dinars, la SOMAPROC se veut également un projet pilote en faveur des gouvernorats du Centre et d’une nouvelle plateforme pour l’exportation.

En effet, le projet qui s’inscrit aussi dans le cadre des réformes structurelles engagées par le ministère du Commerce et du développement des exportations, fait partie d’une série de mesures visant à impulser le développement à Sidi Bouzid adoptée par un conseil ministériel restreint tenu, le 23 août 2012.

Suite aux études de faisabilité technique et financière du projet, la création d’une « Plateforme des marchés de production du Centre » a vu le jour.

Composants du projet

La plateforme des marchés de production du Centre qui se veut une plateforme globale de production, de collecte, de conditionnement et de commercialisation est composée d’un marché de produits agricoles (un marché d’offre et un marché de demande), un marché de bétail, un complexe de viande rouge (abattoir intégré), outre une base logistique.

Elle se chargera aussi de la gestion de diverses stations-services, de centres vitaux et d’un centre d’appui et de développement, qui seront réalisés dans une seconde phase dans le cadre de l’extension du projet en question.

Localisation du projet

Le projet, qui sera érigé sur une superficie de 70 hectares dont 20 hectares réglés et titrés, sera implanté à Om Laadham dans la délégation de Sidi Bouzid-ouest, soit à 11 km du centre du gouvernorat.

Doté d’un positionnement géographique stratégique entre quatre gouvernorats ; à savoir Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et Kairouan, il est en plus situé à environ 25 Kilomètres (km) du projet d’autoroute « Tunis-Jelma » et se trouve également à 3 km de la route nationale n°3 (Tunis- Gafsa) et à 2 km du projet de voie express reliant Kasserine et Sfax via Sidi Bouzid dans le cadre du programme des corridors économiques.

Il n’est pas loin également de la zone industrielle d’Om Laadham d’une superficie de 50 hectares.

Sources de financement

Le coût total du projet (environ 116 millions de dinars) devrait être mobilisé à travers l’augmentation des contributions des actionnaires actuels au capital de la SOMAPROC, outre des nouvelles contributions locales et étrangères et des dons.

A ce jour, 23% du coût d’investissement ont été mobilisés, outre les intentions d’investissement dont le ministère de tutelle œuvre à les concrétiser en collaboration avec les ministères de l’Economie et de la planification et des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger et toutes les parties impliquées dans le projet.

La Société a obtenu une subvention dans le cadre de la coopération italienne, au titre des études et de l’accompagnement technique.

La réalisation du projet qui s’étale sur quatre ans devrait débuter en 2025, après la finalisation du plan de financement, pour éviter de nouveaux retards et leurs risques d’augmentation des coûts de mise en œuvre.