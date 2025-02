Une séance de travail s’est tenue ce jeudi au ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, en présence d’une délégation de la direction générale des douanes chinoises et de cadres tunisiens, afin de renforcer la coopération agricole entre les deux pays et faciliter l’exportation des produits tunisiens vers la Chine.

Selon un communiqué du ministère, les discussions ont porté sur les procédures techniques nécessaires pour développer l’exportation des produits agricoles tunisiens vers la Chine, notamment l’huile d’olive, les dattes et les produits halieutiques. Dans cette optique, les deux parties ont convenu de transcender les obstacles techniques liés aux normes sanitaires et phytosanitaires.

Les deux parties ont saisi l’occasion pour rappeler les relations historiques entre les deux pays, mettant en avant l’impact positif des récentes visites du Président de la République et du Chef du Gouvernement en Chine.

Étaient présents à cette séance de travail, des représentants du ministère de l’Agriculture, du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.