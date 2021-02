Les participants au webinaire intitulé ” Quelles mesures concrètes pour relancer les exportations et l’investissement post-Covid-19 ? ” ont appelé, vendredi 5 février 2021, à la nécessité de mettre en place les conditions nécessaires afin de relancer l’investissement et les exportations après la pandémie.

Lors de ce webinaire organisé par la Chambre tuniso-espagnole de commerce et d’industrie (CTECI), les participants parmi des opérateurs économiques ont mis l’accent sur la nécessité d’améliorer le climat des affaires, de réduire les démarches bureaucratiques, de préserver la stabilité fiscale et de développer les législations en vigueur afin d’assurer cette reprise post-Covid-19.

Ils ont également souligné la nécessité de réviser le code des changes et d’élargir les domaines du numérique, et ce dans le cadre d’un programme spécifique qui permet à la Tunisie de renforcer sa position dans la région, en matière d’investissement.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kôoli, a promis que le gouvernement œuvrera à garantir un climat favorable à l’investissement et aux exportations, à l’issue de cette pandémie.

Cela se fera dans le cadre d’une nouveau modèle de développement inclusif, durable et qui soit respectueux de l’environnement, soulignant, que les efforts seront déployés afin de développer le cadre législatif organisant l’investissement, numériser les services et lutter contre la bureaucratie.